İstanbul'a 1 Mayıs için polis takviyesi

T24 - İstanbul'un Taksim Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle farklı illerden uçakla takviye polis kuvveti getirtildi.



Uzun yıllardan sonra Taksim Meydanı'nda kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle artırılan güvenlik önlemleri çerçevesinde getirilen takviye Çevik Kuvvet polisleri, uçakla Atatürk Havalimanı'na inmeye başladı.



İstanbul polisine destek vermek amacıyla Adana, Adıyaman, Antalya, Erzurum, Malatya'nın da aralarında bulunduğu bazı şehirlerden gelen polis kuvvetleri, Devlet Konukevi yakınındaki çıkıştan otobüslere alınarak görev yapacakları yerlere dağıtıldı.



Bu arada, çeşitli illerden takviye polislerin gelmesinin süreceği öğrenildi.





