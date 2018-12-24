İstanbul Yenikapı-Gayrettepe metro hattında sinyalizasyon arızası

İstanbul'da Yenikapı-Gayrettepe (M2) arasındaki seferler sinyalizasyon arızası nedeniyle aksadı. Arıza nedeniyle Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalıştırıldı. Arızanın giderilmesinin ardından seferlernormale döndü.

İETT tarafından vatandaşların mağdur olmaması için ek seferler konuldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 hattında sorun giderilmiş olup seferler Yenikapı- Hacıosman arasında yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.