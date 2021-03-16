İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek olan Newroz’a izin çıktı

İstanbul’da Newroz kutlaması 20 Mart’ta Yenikapı Meydanı’nda yapılacak. Valilik izninin verildiğini belirten tertip komitesi pandemi tedbirlerinin alındığını açıkladı.

“Newroz ateşiyle direnelim, özgürleşelim” sloganıyla kutlanacak olan Newroz kutlamasına İstanbul Valiliğinden izin çıktı. Kutlama Yenikapı Miting alanında saat 11:00’da yapılacak.

Tertip Komitesi Sözcüsü ve HDP Parti Meclis (PM) Üyesi Murat Kalmaz hazırlıklarla ilgili Mezopotamya Ajansı’na yaptığı açıklamada "Fiziki mesafeden teknik güvenliğe kadar her yönüyle hazırlıklarımızı yaptık. Bu kapsamda Newroz günü HDP ilçe binaları ve temsilciliklerinden araçlar kaldırılacak" dedi.