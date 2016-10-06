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BBC Türkçe

İstanbul Yenibosna'da karakol yakınında saldırı: 1'i ağır, 5 yaralı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Yenibosna semtinde bir polis merkezi yakınında bombalı bir motosikletin patlatılması sonucu 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

06 Ekim 2016 19:10

İstanbul'un Yenibosna semtinde bir karakol yakınında düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada, bombalı bir motosikletin patlatıldığını, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Doğan Haber Ajansı (DHA) patlamadan hemen önce siyah mont, kot pantolon ve siyah motosiklet kaskı takan bir kişinin koşarak olay yerinden uzaklaştığının öğrenildiğini aktardı.

DHA ayrıca polisin bunun üzerine şüpheliyi yakalamak için çevrede inceleme yaptığını bildirdi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Çevredekiler polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Patlama sonrası çevredeki çok sayıda evin camları kırıldı.

Bazı araçlarda da hasar meydana geldi.

Yenibosna'daki 75. yıl polis merkezi 2012 yılında da el bombası ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti.

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