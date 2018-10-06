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İstanbul Yeni Havalimanı'nda THY'den yeni hizmetler

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Hava Yolları (THY) yolcuları, 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda yerli imalat olan 102 adet self check-in kioksu ile kuyruk beklemeden check-in işlemlerini yapacak

06 Ekim 2018 15:29

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Hava Yolları (THY) yolcuları, 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda yerli imalat olan 102 adet self check-in kioksu ile kuyruk beklemeden check-in işlemlerini yapacak. 

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “İstanbul Yeni Havalimanına yeni yüzümüz ile gidiyoruz. Yerli imal edilen 102 adet self chek-in kiosk ve 35 adet self bag drop (bagaj verme ünitesi) ile yolcularımızın kuyruk beklemeden check-in işlemlerini yapmaları ve bagajlarını verme imkanı sağlayacağız. Yeni Havalimanı, yeni THY” dedi.

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