İstanbul Yeni Havalimanı'nda iki ikiz kardeşi görenler şaşkın

Gökhan Artan / İstanbul, 26 Ekim (DHA) - 29 Ekim\'de resmi açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havaimanı\'nda (İYH) yapılan etkinliklerde iki ikiz kardeş olan İGA Güvenlik\'te çalışan Eser ve Ertuğrul kardeşleri beraber görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Zaman zaman da kardeşler karıştırılıyorlar.

Tek yumurta ikizleri Enver ve Ekrem Eser ile Tahsin ve Yasin Ertuğrul kardeşler 29 Ekim\'de resmi açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı özel güvenliğinde çalışıyorlar. Sadece 5 dakika arayla dünyaya gelen Eser kardeşler, İstanbul Yeni Havalimanı\'nda çalışan ilk ikizler olurken onlara Tahsin ve Yasin Ertuğrul ikiz kardeşleri de katıldı.

İki ikiz kardeşler biraraya geldiklerinde de ilginç anlar yaşanıyor. Eser ve Ertuğrul kardeşler İYH\'de çalışan ilk ikizler olarak da tarihe geçtiler. Havalimanında çalışanlar ile zaman zaman yapılan etkinliklere katılanlar ikizleri ayrı ayrı yerlerde gördüklerinde oldukça şaşırıyorlar. İş dışında Eser kardeşler karıştırılmamak için farklı giyinmeyi de tercih ediyorlar.