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İstanbul yeni haftaya trafikle başladı!

Yağışlı havanın gelecek pazartesi gününde kadar etkili olacağı öğrenildi

07 Mart 2022 08:58

Hafta başından itibaren İstanbul’da etkili olması beklenen soğuk ve yağmurlu hava sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

Türkiye’yi ve İstanbul'u etkisi altına alması beklenen yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Yağmurla birlikte soğuk hava da etkisini hissettirdi. Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların şemsiyeleri ile birlikte sokağa çıktıkları görüldü.

Yağmur, sabahın ilk saatlerinde de trafik yoğunluğunun oluşmasına sebebiyet verdi. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yağışın hafta ortasından itibaren kar şeklinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü. Yağışlı havanın gelecek pazartesi gününde kadar etkili olacağı öğrenildi.

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