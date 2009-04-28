İstanbul yaşam kalitesinde 7 sıra geriledi

İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer'in araştırmasına göre, yaşam kalitesinde İstanbul 7 sıra gerileyerek dünyada 121. sıraya indi. İlk üç sıraya Viyana, Zürih ve Cenevre yerleşti.



Mercer'in dünya genelinde 215 şehirde gerçekleştirdiği Yaşam Kalitesi araştırmasının 2009 yılı sonuçları açıklandı.



Referans şehir New York, sıralamada 49. olarak geçen yılki yerini korurken, geçen sene 107.9 puanla ikinci sırada yer alan Viyana, 2009 sıralamasında puanını 108.6'ya çıkararak listenin başına oturdu.



Geçen yılın birincisi Zürih sıralamada ikinci olurken, 2008'de Viyana ile ikinciliği paylaşan Cenevre ise üçüncü sıraya düştü.



Türkiye'nin İstanbul ile temsil edildiği Mercer araştırmasında İstanbul, 2008 yılındaki yükselişini sürdüremedi. 2008 yılında bir önceki yıla kıyasla 7 basamak yükselerek 114. sıraya gelen

İstanbul, 2009 sonuçlarında yine 121. sıraya indi.



Kıtalar bazında bakıldığında Avrupa kentleri bir kez daha dünyanın ilk 10 sırasına hakim gözüküyor. Viyana, Avusturya'nın politik ve toplumsal ortamındaki iyileşmelerin ardından derecelemelerde bir üst sıraya yükselerek dünya ölçeğindeki en iyi yaşam kalitesine sahip şehir olurken, dünya sıralamasının ilk 10'unun geriye kalan bölümüne Alman ve İsviçre kentleri göze çarpıyor. Bu kentlerin çoğu geçen yılın dereceleme ve puanlarını muhafaza ederken, ikinci sıradaki Zürih'i, Cenevre (3), Duesseldorf (6), Münih (7), Frankfurt (8) ve Bern (9) izliyor.

Araştırmada, 2004 yılında Avrupa Birliği'ne katılan bir dizi ülkede, istikrarın artması ve geçim standartlarının yükselmesi sonucunda birçok Doğu Avrupa kentinin yaşam kalitesinde yükselme görüldüğü ifade ediliyor.



Bağdat, tablonun en altındaki yerini koruyor



Araştırmaya göre Amerika kıtasında ise Kanada ön plana çıkıyor. Vancouver (4) listenin ilk beşinde yer alırken, Honolulu (29) en yüksek yaşam kalitesi olan ABD kenti olarak görünüyor. Washington ve New York'un sırasıyla 44 ve 49. sıralarda kalırken, popüler şehirlerden Paris 33, Londra 38, Milano 41, Madrid 48 Los Angeles ise 59. sırada.



Asya ve pasifik okyanusu bölgesindeki kentlere bakıldığında Auckland (4) yaşam kalitesi açısından bölgedeki en yüksek dereceli kent konumunda. Bölgedeki kentlerin çoğunluğu geçen yıla benzer derecelerini muhafaza ederken, Singapur (26) 2008'den bu yana 6 sıra yükselerek bölgenin en hızlı yükselen kent-devleti oluyor.



Benzer şekilde Pekin de derecelemede 3 basamak çıkarak 116'dan 113'e yükselirken bu yükselmenin asıl nedeni geçen Ağustos'taki Olimpik Oyunları'ndan bu yana toplu taşımacılık tesislerindeki iyileşmelere bağlanıyor.



Orta Doğu sonuçlarında Dubai (77) bölgenin en iyi yaşam kalitesine sahip kenti olurken, Bağdat (215) tablonun en altındaki yerini muhafaza ediyor.



Güney Afrika bölgesinde en iyi yaşam kalitesine sahip kent olan Cape Town, bu yılın derecelemesinde 80'den 87'ye düştü. Bu durum, 2008 yılında Güney Afrika'nın ana kentlerindeki şiddet hareketlerine bağlanıyor.



Araştırmanın altyapı indeksinde ise Singapur ilk sırada geliyor. Onu Münih ve Kopenhag izliyor. Bu değerlendirmede İstanbul ise 113. sırada geliyor.

