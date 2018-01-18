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İstanbul yarıyıl tatilinin ilk haftası kar bekliyor

"Kuvvetli soğuma geliyor"

18 Ocak 2018 16:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, İstanbul'daki hava durumuna ilişkin, dün sabah saatlerinde başlayan lodos fırtınasının bu sabahtan itibaren karayele döndüğünü söyledi.

Pazar gününden itibaren mega kent genelinde soğuma olacağını ifade eden Kocaman, "pazar gününden itibaren yurdumuzun batı bölgelerinden başlamak üzere yağışlı bir sistem etkisine girilecek. Pazar ve pazartesi rüzgar lodos yönünden esecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak ama salıdan başlayarak kuvvetli bir hava soğumasını bekliyoruz. Yarı yıl tatilinin ilk haftasında İstanbul, Marmara Bölgesi yağışlı geçecek. Özellikle salı ve çarşamba günleri sıcaklığın 5 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz" dedi.

Bugün ve yarın sabaha kadar bölgede karayel fırtınasının etkili olacağını dile getiren Kocaman, rüzgarın hızının saatte 80 ve 100 kilometreye kadar çıkacağını dile getirdi.

Bugünkü tahmin haritasının her zaman rastlanılan bir durum olmadığını belirten Kocaman, rüzgar, fırtına, şiddetli yağış, kar, karayel ve lodos fırtınasının bir arada görüleceğini, Türkiye'nin bütün hava olaylarını aynı anda yaşayacağını anlattı.

Kocaman, özellikle yurdun batı kesimleri, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde yarın sabah saatlerine kadar karayel, doğu kesimlerde ise lodos fırtınasının etkili olacağını vurgulayarak, vatandaşların soba zehirlenmelerine karşı tedbirli olmalarını, sobalarını söndürmeden uyumamaları gerektiğini söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini ifade eden Kocaman, Doğu Akdeniz'de ise şiddetli sağanak yağış görüldüğünü, Mersin, Adana, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş civarındaki sel olabileceğini için yetkilileri ve vatandaşları uyarmak istediklerini vurguladı.

Kocaman, rüzgarın dönmesiyle ani düşen sıcaklıkların gece 8 dereceye kadar ineceğini belirterek, "Yarından itibaren yağış kesiliyor. Cuma ve cumartesi günü özellikle İstanbul'da yağış olmayacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine gelecek ve hatta bir kaç derece üzerinde seyredecek. Pazar gününe kadar İstanbul güzel bir hava geçirecek." dedi.

"Kuvvetli soğuma geliyor"

Ahmet Kocaman, yarın eğitim ve öğretimde yarı yıl tatilinin başlayacağını anımsatarak, şöyle devam etti:

"İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri yağış yok. Parçalı bulutlu bir hava. Sıcaklıklar 12-13 derece civarında olacak. Ama pazar gününden itibaren yurdumuzun batı bölgelerinden başlamak üzere yağışlı bir sistem etkisine girilecek. Pazar ve pazartesi rüzgar lodos yönünden esecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak ama salıdan başlayarak kuvvetli bir hava soğumasını bekliyoruz. Yarı yıl tatilinin ilk haftasında İstanbul, Marmara Bölgesi yağışlı geçecek. Özellikle salı ve çarşamba günleri sıcaklığın 5 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Kuvvetli bir soğuma var. Ön müjde olarak salı ve çarşamba günleri İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülüyor. Yani İstanbul için salı ve çarşamba günleri kar ihtimali belirdi ama kar durumunu pazartesiden itibaren daha net olarak çocuklara söyleyebiliriz."

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