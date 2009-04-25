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Spor

İstanbul yarış sezonu başlıyor

25 Nisan 2009 18:25


At yarışlarında İstanbul yarış sezonu pazar günü başlıyor. Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca yapılacak 647 koşuda yaklaşık 58 milyon TL ikramiyenin dağıtılacağı 2009 İstanbul yarış sezonu, Pazar günü saat 18.30'da start alacak.

29 Kasım'a dek sürecek yeni sezonda 92 yarış gününde toplam 388 İngiliz atı ve 259 Arap atının mücadele etmesi planlanıyor.

Çarşamba, cuma ve pazar günleri koşuların yapılacağı Veliefendi Hipodromu'nda ise kumda yapılacak yarışlar, yapımı bitirilen yeni pistte gerçekleştirilecek. Dünyada Singapur, Kempton Park, Wolverhampton, Keeneland, Lingfield Park, Woodbine, gibi birçok hipodromda da kullanılan yeni nesil pist ile Veliefendi Hipodromu sezona başlayacak.



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