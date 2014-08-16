T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aşırı sıcak hava, İstanbulluları bunalttı

İstanbul'da aşırı sıcak ve nem serinlemek isteyenleri boğazın serin sularına akın ettirdi

16 Ağustos 2014 19:28

Aşırı sıcak ve yoğun nem İstanbulluları bunaltıyor.  Hava sıcaklığının nemin de etkisiyle birlikte 40 derecenin üzerinde hissedildiği İstanbul'da bu yazın en sıcak günü yaşanırken, serinlemenin yarın akşamüstü saatlerinde başlaması bekleniyor. Radikal'de yer alan habere göre, yarın Trakya'da başlayacak yağışın akşam saatlerinde kentin batısından başlayarak İstanbul'a da gelmesiyle birlikte sıcaklıklarda bir kaç derecelik düşüşler bekleniyor. İstanbul'da pazartesi, salı ve çarşamba günü de yağışların etkisiyle serinlemenin devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbullular, güneşin etkisinin daha fazla hissedildiği öğlen saatlerinde dışarıya çıkmayı pek tercih etmezken, serinlemek isteyenler soluğu boğazda aldı. Sarıyer ve Beşiktaş sahillerinde gençler, çocuklar, yaşlılar boğazın serin sularına atlayarak serinledi.

İstanbul'un en kalabalık caddelerinden olan İstiklal Caddesi'ne gelenler ise yolun gölge kısmında yürümeyi tercih etti. Sıcak en çok su satıcılarının işine yaradı.

 

ETİKETLER

istanbulsıcakhavahissedilendenizboğazhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24