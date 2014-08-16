Aşırı sıcak hava, İstanbulluları bunalttı

Aşırı sıcak ve yoğun nem İstanbulluları bunaltıyor. Hava sıcaklığının nemin de etkisiyle birlikte 40 derecenin üzerinde hissedildiği İstanbul'da bu yazın en sıcak günü yaşanırken, serinlemenin yarın akşamüstü saatlerinde başlaması bekleniyor. Radikal'de yer alan habere göre, yarın Trakya'da başlayacak yağışın akşam saatlerinde kentin batısından başlayarak İstanbul'a da gelmesiyle birlikte sıcaklıklarda bir kaç derecelik düşüşler bekleniyor. İstanbul'da pazartesi, salı ve çarşamba günü de yağışların etkisiyle serinlemenin devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbullular, güneşin etkisinin daha fazla hissedildiği öğlen saatlerinde dışarıya çıkmayı pek tercih etmezken, serinlemek isteyenler soluğu boğazda aldı. Sarıyer ve Beşiktaş sahillerinde gençler, çocuklar, yaşlılar boğazın serin sularına atlayarak serinledi.

İstanbul'un en kalabalık caddelerinden olan İstiklal Caddesi'ne gelenler ise yolun gölge kısmında yürümeyi tercih etti. Sıcak en çok su satıcılarının işine yaradı.