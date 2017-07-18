İstanbul yağmura teslim; trafik kilitlendi, araçlar mahsur kaldı

İstanbul'da gece aralıklarla yağan yağmur sabah saatlerinde şiddetlendi. Sabah 8.30'da havadaki siyah bulutlar nedeniyle gün aydınlanmadı. Şiddetli yağış nedeniyle bir çok yeri su bastı, yollarda araçlar mahsur kaldı.

Çeşitli metro istasyonlarını da su bastı. Yoğun yağış İstanbul'da trafiği kilitledi, toplu ulaşımı da olumsuz etkiledi. AKOM sel ve su baskınlarına karşı İstanbulluları uyardı.

Yollar sular altında

Kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle E-5 karayolu ve bazı ara yollar sular altında kaldı. Sağanak sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşıyor, trafikte aksamalar yaşanıyor. Özellikle alt geçitlerin sular altında kalması nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

Metro istasyonlarını da su bastı

Aralarında Zeytinburnu'nun da bulunduğu bazı metro istasyonları da yoğun yağıştan etkilendi.