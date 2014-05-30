İstanbul yağmur ve dolu yağışına hazırlıksız yakalandı

İstanbul’da sabah aniden bastıran şiddetli yağmurun ardından dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji’nin yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinde bastıran şiddetli yağmur pek çok yerde su baskınlarına neden oldu. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı.

Öğle saatlerinde ise Anadolu yakasında görülen dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Hürriyet'te yer alan habere göre, dolu taneleri bazı semtlerde maddi hasara neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları da dolu ile ilgili çok sayıda mesaj paylaştı. Bazı kullanıcılar insanların dolu yağışından etkilendiğini ve bazı vatandaşların bayıldığını yazdılar.

Eskişehir'de ceviz büyüklüğünde dolu

Eskişehir’de öğleden sonra kısa süre yağan ceviz büyüklüğündeki dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle merkeze bağlı Çukurhisar Mahallesi’nde bazı ev ve işyerleri ile bazı araziler zarar gördü. Bazı evlerin camları kırıldı, otomobiller ile evlerin çatılarındaki güneş enerji sistemleri hasar gördü.

Tepebaşı ilçesine bağlı Çukurhisar beldesinde öğleden sonra dolu yağdı. Aniden bastıran ve yaklaşık 5 dakika süren adeta dolu, vatandaşlar arasında paniğe neden olurken, hayatı da olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu toprağa beyaz örtü gibi kapladı. Bazı ev ve işyerlerin ile ekili arazilere zarar verdi. Bazı ev ve işyerlerinin camları dolu nedeniyle kırıldı. Bazı otomobillerin camları ile evlerin çatılarındaki güneş enerji sistemleri hasar gördü.

Tepebaşı Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü yetkililerin, dolu sonrası bölgeye gittikleri ve hasar tespit çalışmasına başladıklarını belirtildi.