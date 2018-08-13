İstanbul Veteriner Hekimler Odası: Bu kurban bayramında kurbanlıkları muayene etmiyoruz

İstanbul Veteriner Hekimler Odası, veteriner hekimlerin bu Kurban Bayramı'nda kurbanlıkları muayene etmeyeceklerini kamuoyuna duyurdu. Yapılan duyuruda, veteriner hekimlerin görev yaparken çeşitli nedenlerden dolayı hastalandıklarına hatta yaşamlarını kaybettiklerine dikkat çekildi. Kamuoyuna yapılan duyurunun devamında ise veteriner hekimlerin bu yıl Kurban Bayramı'nda yine görevlerinin başında olacakları söylendi.

Veteriner hekimlerin diğer sağlık çalışanlarına getirilen 'fiili hizmet zammı' ve 'özlük hakları' düzenlemesinin dışında tutulmasının eleştiren hekimler, yetkililerden yapılan düzenlemeye veteriner hekimlerin de dahil edilmesini talep etti.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu adına başkan Prof. Dr. Murat Arslan imzasıyla yayınlanan duyurunun tamamı şöyle:

''Veteriner hekimler olarak bu Kurban Bayramı'nda kurbanlıkları muayene etmiyoruz! Biz veteriner hekimler; toplumun bulaşıcı hastalıklardan korunması ile güvenilir ve yeterli gıda alabilmesi için, koruyucu hekimlikle başlayan, mezbahada kesime, oradan soframıza kadar her aşamada görev alan sağlık mesleği mensubuyuz.

''Görev yaparken yaşamımızı kaybediyoruz''

''Görev yaparken; bazen katır sırtında, bazen araçla kötü yollarda uzun mesafeler kat ederken, bazen etten, sütten, laboratuvardan, kesimden bulaşan hastalık etkenleriyle; bazen de insan veya hayvanlar tarafından yapılan şiddete maruz kalarak hastalanıyor, yaralanıyor, yaşamımızı kaybediyoruz.

''Her şeye rağmen ettiğimiz hekimlik yeminini unutmuyor, toplum ve hayvan sağlığını korumak için fedakarca çalışıyoruz. Bu kurban bayramında da görevimizin başında olacağız. Çünkü biz hekimler kist hidatid, verem, bruselloz, şarbon, kuduz ve diğer zoonoz hastalıkların insan sağlığı için nedenli önemli olduğunu biliyoruz.

''Diğer taraftan, her türlü fiziksel ve ruhsal sağlık riski altında çalışan veteriner hekimlerin diğer sağlık çalışanlarına getirilen fiili hizmet zammı ve özlük hakları düzenlemesinin dışında tutulması mesleki kamuoyumuzu üzmekte, kamuoyu vicdanını yaralamaktadır. Yetkilileri, yapılan düzenlemeye veteriner hekimlerin de dahil edilmesi için adım atmaya davet ediyoruz.

Kurban bayramı için önerilerimiz

''Kurban bayramı 3-4 milyon kurbanlık hayvanın kısa bir süre içinde yer değiştirdiği ve kesildiği karmaşık bir organizasyondur. Bu nedenle öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere çok iyi planlanmalıdır. İyi yönetilemezse hem hayvan, çevre ve insan sağlığı açısından ciddi sorunlar yaşanabilir.

''Sağlıklı bir kurban bayramı için; hayvanların nakil edilmesi, barındırılması, satışı, kesilmesi ve atıkların uygun bir şekilde bertaraf edilmesi aşamalarının doğru yapılması gerekir.

''Öncelikle kurbanlıklar, kurban komisyonların belirlediği belediyelerin hazırladığı satış ve kesim alanları, hayvan borsaları, ticari satış yerleri yerlerdensatın alınmalıdır.

Satın alınacak kurbanlık hayvanın kurbanlık vasfı olması için:

''Veteriner hekim tarafından düzenlenmiş Resmi Veteriner Sağlık raporu, büyükbaş hayvanlarda küpe ve kimlik kartı (pasaportu), küçük baş hayvanlarda kulak küpesi mutlaka olmalıdır. Sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için 1 yaşını doldurmuş erkek hayvanlar öncelikle tercih edilmelidir.

''Sağlıklı bir kurbanlık hayvan canlı ve genel görünüşü sağlıklı olmalı, vücut girintileri çok belirgin olmamalıdır. Gebe veya yeni doğum yapmış, çevreye karşı anormal tepkili veya çok duyarsız ve kısmi/genel felçli olan hayvanlar, öksürüğü olan ve tüyleri karışık ve mat halde olan, yutma zorluğu bulunan, iştahsız hayvanlar anormal kokulu ishali olan ve herhangi bir uzvu olmayan hayvanlar tercih edilmemelidir.

Kesim sırasında

''Kesim öncesi kurbanlık hayvanlar dinlendirilmeli ve kesimden önce 12 saat boyunca yem verilmemedir. Kurbanlık hayvanları strese sokacak kötü muamelelerden ve hareketlerden kesinlikle kaçınılmalı, hayvanların kesilen diğer hayvanları görmeleri engellenmelidir. Kesimde kullanılan alet malzemeler yeteri kadar keskin ve dezenfekte edilmiş olmalıdır.

''Kesim ehil kişiler tarafından en az acı verecek şekilde, hızlı yapılmalıdır. Gerek kesimden önce gerekse kesim sırasında hayvanların strese girmeleri hem hayvan refahı açısından sakıncalıdır, hem de hayvanlardan elde edilen etlerin kısa sürede bozulmasına neden olacaktır.

Cadde Ve Sokaklarda Kesim Yapılmamalı

''İstanbul’a gelen kurbanlık hayvanların sadece %5'i ile %10’u kesimhane veya komisyonların belirlediği yerlerde, kalan kısmı ise bahçe, otopark, otoban kenarlarında, oto yıkama yerlerinde ve hatta sokak ortasında kontrolsüz olarak kesilmektedir. Kurbanlıklar mutlaka belirlenmiş teknik ve hijyenik şartlara sahip yerlerde kesilmelidir.

''Özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklerin uyması gereken kurallar da yasalarca belirlenmiştir. Buna göre; Kesim yeri beton, asfalt vb. sızdırmaz malzemeden yapılmalı, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılmalı, gerektiğinde kireçlenmelidir. Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulmalı, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak bayram süresince hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilmelidir. Bu hizmetlerin verilmediği yerlerde bahsedilen atıklar ve var ise hastalıklı bölümler kesim yapanlar tarafından en az iki metre derinliğinde çukura gömülmelidir.

''Kurban atıkların rast gele çevreye atılması ve sokak hayvanları tarafından taşınması bir çoğu insana bulaşabilen zoonoz hastalıkların yayılmasına neden olacaktır.

''Hijyen Kurallarına Uymayanlara Ve Hayvana Eziyet Edenlere Ceza Uygulanmaktadır. Hayvanlar kesilirken dinî kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak kesim yapılması gerekir, bu kurallara uymayan kişilere hayvan başına 232-3150 TL arasında değişen para cezası uygulanmaktadır.

Sağlıklı bir kurbanın beş şartı

Kurbanlık hayvanın resmi kayıtlı (kulak küpesi, pasaportu ve diğer bilgileri) olmalı Satış öncesinde Kurban komisyonlarının belirlediği yerlerde uygun şartlarda barındırılmalı, Sağlıklı olmalı, Kesim hijyenik şartlarda, hayvana eziyet vermeden ehil kişilerce yapılmalı, Atıklar uygun şekilde bertaraf edilmeli

''Her kurban satış ve kesim alanında mutlaka veteriner hekimler görevlendirilmiştir. Vatandaşlar kurbanlığın sağlığı ve resmiliği konusunda şüphe duyarlarsa görevli veteriner hekimden destek isteyebilirler.

''İstanbul Veteriner Hekimler Odası olarak vatandaşların dini ibadetlerini gerçekleştirirken olumsuzluklar yaşamaması için üyeleriyle kurban alanlarında görev almaktadır. Hekimler olarak bu bayramda kesim için mutlaka en az acı veren şekilde kesim yapılmasını, çocuklarımızı derinden etkileyen dehşet verici görüntülerin önüne geçilmesini umuyor, kurban bayramının sağlıklı huzurlu geçmesini diliyoruz.

Saygılarımızla''