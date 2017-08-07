İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda dev operasyon; bin polis, 678 ahırı tek tek aradı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Veliefendi Hipodromu'nda operasyon düzenledi. Yaklaşık bin polisin görev aldığı operasyona helikopter de destek verdi. Polis, hipodromun giriş ve çıkışları kapatarak 678 ahırın bulunduğu yeri aradı. Çeşitli suçlulara yönelik arama gerçekleştiren polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Türkiye Jokey Kulübü yapılan operasyonla ilgili açıklama yaparak "Emniyetimizin zaman zaman gerçekleştirdiği bu tarz uygulamaları sonuna kadar desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı bazı şubeler ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Veliefendi Hipodromu'na geldi. Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopterinin de katıldığı operasyona çevik kuvvet ve özel harekat timleri de destek verdi. Hipodromun çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler giriş çıkışları kapattı. Daha sonra ahırlar da dahil birçok yerde arama yapıldı. Toplam 678 ahırın bulunduğu hipodromda çeşitli suçlulara yönelik arama gerçekleştiren polis, kanun kaçağı 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği operasyon yaklaşık 4 saat sürdü. Arama saat 09.30 sularında sona erdi. Hipodromda bugün herhangi bir müsabakanın bulunmadığı öğrenildi.

Türkiye Jokey Kulübü: Destekliyoruz

Türkiye Jokey Kulübü, operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "Bu sabah (7 Ağustos 2017) İstanbul Veliefendi Hipodromu’nun pansiyon (ahırlar) bölgesinde kişilere yönelik, narkotik ve asayiş ekipleriyle geniş çaplı bir inceleme yapılmıştır. Türkiye Jokey Kulübü olarak, emniyetimizin zaman zaman gerçekleştirdiği bu tarz uygulamaları sonuna kadar desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."