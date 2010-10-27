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İstanbul ve Van'da terör örgütü operasyonu

İstanbul ve Van'da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen 6 kişi yakalandı.

27 Ekim 2010 03:00

T24- İstanbul ve Van'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen 6 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüklerince ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında İstanbul ve Van'da belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonun İstanbul ayağında 4, Van ayağında da 2 kişi yakalandı.


Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen bu kişilerle ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



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