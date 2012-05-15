KCK operasyonu: 58 gözaltı

KCK operasyonu kapsamında Van, İstanbul, Balıkesir, Şırnak ve Mersin’de onlarca eve yapılan baskınlarda, aralarında çok sayıda BDP’li yönetici ile öğrencinin de bulunduğu 58 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'un da aralarında bulunduğu bazı ilçelerde operasyon düzenledi. KCK üyesi oldukları ileri sürülen 20 şüpheli, “izinsiz gösteride bulunmak”, “sabotaj”, “araç kundaklamak” ve “molotofkokteylli saldırı gerçekleştirmek” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu 'nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Van'da da KCK'ya yönelik olarak Muradiye, Çaldıran ve Erciş ilçeleri ile Çelebibağı beldesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Van Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere özel harekat timlerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, KCK yapılanmasında faaliyet gösterdiği iddiasıyla 20 kişiyi gözaltına aldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Van 'a getirilen zanlılar, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İdil'de 2 BDP'li yönetici gözaltına alındı

Fırat Haber Ajansı'nada yer alana habere göre, Şırnak'ın İdil İlçesinde gece saatlerinde Aşağı ve Yukarı mahallede evlere baskın düzenlendi. Çok sayıda sivil ve özel harekat polisinin katıldığı baskınlarda BDP İlçe Yöneticisi Ekrem Şavlı gözaltına alındı. Aynı anda BDP İlçe Yöneticisi Yasin Öztaş'ın da evine baskın düzenlendiği ve Öztaş'ın evde olmadığı öğrenildi. Öztaş'ın Cizre'de gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınma gerekçesi öğrenilemeyen Şavlı ve Öztaş'ın İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.

Mersin'de 6 gözaltı

Mersin'in Akdeniz ile Toroslar ilçelerinde sabaha karşı çok sayıda eve baskın düzenlendi. Baskınlar sonucu en az 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. KCK adı altında yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınanların aileleri hukuki yardım için İHD Mersin Şubesi'ne başvuruda bulundu.

Balıkesir'de 10 öğrenciye gözaltı

Balıkesir’deki operasyonlarda ise Kürt üniversite öğrencileri hedef alındı. Sabah saatlerinde Balıkesir ile ilçeleri Bandırma, Edremit ve Ayvalık'ta polis tarafından yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan aramaların ardından haklarında gözaltı kararı bulunan BDP Edremit İlçe Örgütü üyesi Ramazan Ekinci, BDP Ayvalık İlçe Yöneticisi Sebahattin Enüştekin, BDP Bandırma İlçe Yöneticisi İrfan Aşar, Bandırma'da kalan Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Emrah Seçil gözaltına alındı. Ayrıca il merkezinde yapılan ev baskınlarında da en az 10 üniversite öğrencisinin gözaltına alındığı öğrenildi. Baskınların gerekçesi öğrenilemezken gözaltı sayılarının artabileceği kaydedildi.

