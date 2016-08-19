İstanbul ve Selçuk Üniversiteleri'nde akademisyenlere gözaltı

İstanbul Üniversitesi'nde "Fethullahçı Terör Örgütüne" karşı operasyon kapsamında 62 öğretim üyesinin gözaltına alınmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturmada İstanbul Üniversitesi'nde görevli 62 öğretim görevlisi hakkında operasyon başlatıldı.

İstanbul polisi 62 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararını uygulamak üzere İstanbul Üniversitesi'ne girdi.

Üniversiteye düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin odalarında arama yapıldı 44 akademisyen gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde de arama yapıldı.

Şüpheliler arasında profesörlerin de bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin "Fethullahçı Terör Örgütü"nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ileri sürüldü.

Daha önce İstanbul Üniversitesi'nde 95 öğretim üyesi görevden uzaklaştırılmış ve sonra 31 öğretim üyesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştı.

Konya'da da Selçuk Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel'in de aralarında bulunduğu 84 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Operasyonda şu ana kadar 29 kişi gözaltına alınırken eski rektör Gökbel'in yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.