T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İstanbul ve Selçuk Üniversiteleri'nde akademisyenlere gözaltı

İstanbul ve Selçuk Üniversiteleri\'nde \"Fethullahçı Terör Örgütüne\" karşı operasyon kapsamında onlarca akademisyen hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Akademisyenlerin bir bölümü gözaltına alındı.

19 Ağustos 2016 17:38

İstanbul Üniversitesi'nde "Fethullahçı Terör Örgütüne" karşı operasyon kapsamında 62 öğretim üyesinin gözaltına alınmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturmada İstanbul Üniversitesi'nde görevli 62 öğretim görevlisi hakkında operasyon başlatıldı.

İstanbul polisi 62 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararını uygulamak üzere İstanbul Üniversitesi'ne girdi.

Üniversiteye düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin odalarında arama yapıldı 44 akademisyen gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde de arama yapıldı.

Şüpheliler arasında profesörlerin de bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin "Fethullahçı Terör Örgütü"nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ileri sürüldü.

Daha önce İstanbul Üniversitesi'nde 95 öğretim üyesi görevden uzaklaştırılmış ve sonra 31 öğretim üyesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştı.

Konya'da da Selçuk Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel'in de aralarında bulunduğu 84 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Operasyonda şu ana kadar 29 kişi gözaltına alınırken eski rektör Gökbel'in yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SelçukTerörAkademisyenlerinCumhuriyet Başsavcılığı TerörSuçlar BürosuGözaltınaCumhuriyet BaşsavcılığıProf Dr Hakkı GökbelGökbel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24