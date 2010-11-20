İstanbul ve Mexico City ''kardeş şehir''

T24 - İstanbul ve Meksika'nın başkenti Mexico City arasında ''Kardeş şehir'' protokolü imzalandı.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Mexico City Belediye Başkanı Marcelo Ebrard Casaubon, Mexico City Belediye Binasında yapılan törenle protokole imza attı.





Törende, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ve Türkiye'nin Mexico City Büyükelçisi Alev Kılıç da hazır bulundu.





Törende konuşan Topbaş, 8 bin 500 yıllık yerleşim tarihiyle 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul'un, kıtaların buluştuğu, medeniyetlerin ittifak şehri olduğunu söyledi. Mexico City ile İstanbul arasında çok ciddi benzerlikler olduğuna dikkati çeken Topbaş, çok kültürlü, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Mexico City'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nın (UCLG) 3. Dünya Kongresi dolayısıyla geldikleri Mexico City'de kendilerine gösterilen misafirperverliğe teşekkür eden Topbaş, ''Arzu ediyoruz ki Mexico City ile İstanbul arasındaki kardeşlik protokolü ile bilgi ve deneyimlerimizi birbirimize aktaralım, iki ülke arasındaki dostlukların daha da gelişmesine vesile olalım. Çünkü günümüz dünyamızda yerel diplomasi çok önemli. Belediye başkanları ne kadar biraraya gelirlerse dünya barışına o kadar katkıları olur. Benzer sorunları aşma konusunda birbirimize çok önemli bilgiler aktaracağımızı umuyorum'' diye konuştu.





Protokolle iki ülke halkının birbirini tanıması ve Meksika ile Türkiye arasında ilişkilerin gelişmesi açısından önemli katkılarda bulunacaklarını belirten Topbaş, kardeşlik protokolü ile iki şehir halkının da kardeş olacağını ifade etti. Meksika'nın bağımsızlığının 200. yılını da kutlayan Topbaş, Mexico City Belediye Başkanı Ebrard'a ''İstanbul sizin bir evinizdir, sizi İstanbul'a bekleriz'' dedi. Ebrard da İstanbul'a daveti için Kadir Topbaş'a teşekkür etti.





İki şehir arasında imzalanan kardeş şehir protokolü ile ticaret, iş ve yatırım, kültür, turizm, çevre, yönetim ve idare, ulaşım, kültürel ve tarihi miras alanlarında işbirliğini kolaylaştırıcı adımlar atılacak.



