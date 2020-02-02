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İstanbul ve Manisa’da deprem

02 Şubat 2020 07:39

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.6, Marmara Denizi Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

Manisa’da art arda depremler

Merkez üssü Akhisar İlçesi’nde saat 03.23’te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4.6’lık depremin derinliği 5.8 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD’da yer alan bilgilere göre 06.25’te Manisa‘da bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklanırken derinliği 7.00 km olarak kaydedildi.

Akhisar’daki 4.6’lık depremin ardından ilçede AFAD’a verilerinde göre, 2.5, 2.6 ve 3.1 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı daha gerçekleşti

 

 

 

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