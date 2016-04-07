T24 LogoT24 Logo
Dünya

İstanbul ve İzmir'den Yunanistan'a uçak seferleri iptal edildi

Yunanistan'da sivil havacılık çalışanlarının grevi nedeniyle uçuşlar karşılıklı iptal edildi

07 Nisan 2016 11:15

Yunanistan'da sivil havacılık çalışanlarının grevi nedeniyle İstanbul ve İzmir'den Atina ve Selanik'e yapılan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Yunanistan'da sivil havacılık çalışanlarının 24 saatlik grev kararı aldı. Grev nedeniyle bugün İstanbul ve İzmir'den Yunanistan'a yapılacak uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve İzmir'den Atina ile Selanik'e tüm uçuşlarını karşılıklı iptal etti.

ETİKETLER

yunanistansivil havacılıkgrevizmitatinaistanbuluçuş iptali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24