İstanbul ve İzmir'den Yunanistan'a uçak seferleri iptal edildi

Yunanistan'da sivil havacılık çalışanlarının grevi nedeniyle İstanbul ve İzmir'den Atina ve Selanik'e yapılan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Yunanistan'da sivil havacılık çalışanlarının 24 saatlik grev kararı aldı. Grev nedeniyle bugün İstanbul ve İzmir'den Yunanistan'a yapılacak uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve İzmir'den Atina ile Selanik'e tüm uçuşlarını karşılıklı iptal etti.