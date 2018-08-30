İstanbul ve İzmir'deki genç seçmen, 24 Haziran seçimlerinde CHP'ye yöneldi

CHP’de, dün, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan ve 8 saat süren Parti Meclis toplantısında, 24 Haziran seçim sonuçları, ODTÜ'lü bir ekip tarafından veri analiz yöntemiyle 3 saatlik bir sunumla anlatıldı.

Toplantıda, Türkiye genelinde 49 bin 300 mahallede seçimlerde ne olup bittiği; hangi mahallede oy artışı, hangisinde oy kaybı yaşandığı ve eksik seçmen ve fazladan seçmen gibi önemli detaylar paylaşıldı. İstanbul ve İzmir'deki genç seçmenin ne kadarının CHP'ye yöneldiğine ilişkin rakamlara da yer verildi. Rakamlar için 'büyük umut' değerlendirmesi yapıld.

49 bin 300 mahallenin tek tek anatomisi

Dün yapılan toplantının önemli bir bölümünü seçim analizine ilişkin sunum ve değerlendirmeler oluşturdu. İstanbul ve İzmir'deki genç seçmeninin son seçimde CHP’ye yönelmesinin nedenleri ve yerel seçimlere giderken çıkarılacak sonuçlar, toplantının neredeyse iki saatini aldı. ODTÜ’lü ekip, CHP Parti Meclisi’ne (PM) son seçimde 49 bin 300 mahallede olup bitenler hakkında tek tek bilgi verirken yerel seçimler öncesinde CHP’nin mahalleler bazlı bir çalışmayı da önüne koymuş oldular. CHP yönetimi daha sonra yeni bir toplantıyla bu çalışmayı örgütleriyle paylaşacak.

Millet İttifakı olmasaydı Cumhur İttifakı fazladan 33 milletvekili çıkarılacaktı

Seçim sonuçlarından sonra en çok eleştirilen ittifak konusuna yapılan sonumla son nokta konuldu. Buna göre, son seçimlerde, CHP’den, İyi Parti'ye yüzde 2.2, HDP’ye yüzde 0,5 oy gidiyor.

24 Haziran seçimlerinden sonra tartışma çıkaran ittifak konusuna da nokta konuldu. Buna göre, Millet İttifakı kurulmamış olsaydı AKP ve MHP'nin de içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın fazladan 33 milletvekili çıkaracağı belirtildi. İyi Parti, ittifakta yer almayıp barajı geçmemesi halinde ise Cumhur İttifakı'nın fazladan çıkaracağı milletvekili sayısı 53 olarak hesaplandığı kaydedildi.