İstanbul ve Elazığ'da IŞİD operasyonları; 16 kişi gözaltında

İstanbul ve Elazığ’da bugün IŞİD bağlantısı gerekçesiyle yapılan operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 5 ilçede IŞİD'e yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Pendik, Tuzla, Sultanbeyli, Kağıthane ve Beylikdüzü'nde, önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlara özel harekat, çevik kuvvet ekipleri ve polis helikopteri destek verdi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, baskın yapılan yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda evrak ve dijital belgeye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet yetkilileri şüphelilerin, IŞİD'in bulunduğu çatışma bölgelerine gidip gelen ve çatışma bölgelerinde bulunan teröristlerle bağlantı kuran kişiler olduğunu belirtti.

Elazığ'da da IŞİD operasyonu

Elazığ'da da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik önceden belirledikleri adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Altı adrese düzenlenen baskınlar sonucunda gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli emniyette sorgulanıyor.