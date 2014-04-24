İstanbul ve Diyarbakır'da 24 Nisan'ı anma etkinlikleri



1915 olaylarında ölenler, bugün İstanbul Haydarpaşı Garı'nda düzenlenen bir törenle anıldı.

Bir dizi sivil toplum örgütünü bünyesinde barındıran "24 Nisan Ermeni Soykırımını Anma Platformu" tarafından düzenlenen törende, 1915 olaylarının anıldığı pankartlar taşındı, ölenler için karanfiller bırakıldı.

24 Nisan 1915'deki tehcirin Ermeniler'in Haydarpaşı Garı'ndan sürgüne gönderilmesiyle başladığı belirtiliyor.

Anma etkinlikleri Şişli Ermeni Mezarlığı’nda 24 Nisan 2011′de askerlik görevini yaparken hayatını kaybeden Sevag Şahin Balıkçı’ının mezarının ziyaret edilmesiyle devam edecek.

İstanbul'daki etkinlik programı akşam saatlerinde Taksim Meydanı’nda düzenlenicek bir törenle tamamlanacak.

Bu arada Diyarbakır'da da bir anma töreninin yapılacağı bildirildi.