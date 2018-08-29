İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp'ta eylem: Performans maaşlarımız derhal ödensin!

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki sağlık çalışanlarının performans ücretlerinin üç aydır ödenmemesi üzerine, çalışanlar bugün seslerini kamuoyuna duyurmak üzere sokağa çıktı. İstanbul Tapip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın çağrısıyla Çapa'da basın açıklaması düzenleyen sağlık emekçileri "Taleplerimiz karşılanmazsa eylemlerimiz devam edecek" dedi.

İstanbul Tapip Odası (İTO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) çağrısıyla Çapa'da basın açıklaması düzenleyen sağlık emekçileri 'Taleplerimiz karşılanmazsa eylemlerimiz devam edecek' dedi. “Hastanelerimize sahip çıkıyoruz, haklarımızı istiyoruz” pankartının açıldığı eylemde, “Eşit işe eşit ücret istiyoruz” ve “Krizin faturasını ödemek istemiyoruz” dövizleri taşındı.

Sağlık emekçilerinin talepleri

SES Aksaray şubesi adına yapılan açıklamadan satır başları şöyle:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanelerinde çalışanların performans maaşları üç aydır ödenmiyor, ne zaman ödeneceği de belli değil. Sağlık hizmetlerinde hekim ve hekim dışı çalışan personele hizmete katkıları oranda döner sermaye bütçesinden yapılan ödemelerin aksaması, ne zaman ödeneceğinin belli olmaması yoksulluk sınırı altında çalışan biz sağlık çalışanlarını zor günler geçirmesine neden olmakta. Daha iyi koşullarda iş bulan yüzlerce hemşire arkadaşımız istifa ederek ya da emekli olarak kurumdan ayrıldılar.

Performans maaşlarının ödenmemesi bir yana yıllardır hemşire yatakhanesi olarak kullanılan, binanın kamu sosyal tesisi statüsüne dönüştürülerek ücretli hale getirilmesi bardağa taşıran son damla oldu. Kurumun açtığı kadrolara başvuran hemşireler, bu olumsuzlukları duydukları an başvurularını ya geri çekiyor ya da yeterli başvuru yapılmıyor. Hastanelerin olmazsa olmazları hemşirelerin kurumdan ayrılmasından sonra birçok klinik kapatılmak zorunda kaldı.

Şu anda tıp fakülteleri mali kriz içinde. Çünkü fakülteler sosyal güvenlik kurumundan hizmet karşılığı aldığı paraya bağımlı hale getirildi. Fakülteler ayakta kalabilmek için para kazanmak zorunda kalıyor, eğitim hastanesi olmaktan çok hizmet hastanesi durumuna dönmekteler.

Patronların kasası; sigorta primlerine getirilen aflar, işsizlik sigortası fonundan verilen faizsiz kredilerle şişiriliyor. Sermaye için bunlar yapılırken, bizlere kırıntı bile verilmiyor. Sendikaların görevi üyelerinin özlük ve mali haklarını korumak geliştirmek ve iyileştirmek için mücadele eder kamuoyu oluşturur.

Hastanelerimizin sorunlarının çözümü konusunda kılını kıpırdatmayan üniversite yönetimi, aldığımız basın açıklaması kararımızı yasadışı ilan ederek soruşturma ve baskıyla engellemeye çalışmıştır. Buradan bu tutumlarını kınıyoruz, hukuk önünde hesap soracağımız bilinmelidir.

İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastane çalışanlarına üç aydır ödenmeyen performans maaş ödemeleri derhal ödenmelidir.

Hemşire yatakhanesindeki hemşirelerinden ücret talebinden vazgeçilmelidir.

İvedi olarak kurumlarımıza merkezi atamayla hemşire alınarak hemşire açığının giderilmesi talep ediyoruz.

24 saat yataklı tedavi hizmeti veren kurumlarımızda verilen yemeklerin kaliteli ve hijyen koşullarında verilmesini istiyoruz.

Çalışanlara dönük baskı ve mobbing uygulamasına derhal son verilmesini istiyoruz.

Üniversite yönetiminin sendikal çalışmalarımıza ve faaliyetlerine dönük sürdürdüğü engelleme tutumundan bir an önce vazgeçmelidir.

Fakültelerimizin içinde bulunduğu mali krizin çözümü için hükümetin ivedi olarak merkezi bütçeden borçlarını ödemesini talep ediyoruz.

Taleplerimiz karşılanmazsa eylemlerimizin devam edeceği bilinmelidir.