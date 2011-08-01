-İSTANBUL VE BOLU'DA 138 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 01.08.2011 - İstanbul ve Bolu'da düzenlenen 3 operasyonda toplam 138 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, biri yabancı uyruklu 9 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, Bolu'nun Gerede ilçesi Cankurtaran mevkisinde takibe aldıkları ticari araca operasyon düzenledi. Operasyonda, aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş paketler halinde 113 kilogram eroin, 142 gram esrar, 19 gram kenevir, 2 adet ecstacy hap, 4 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 447 adet dolu fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 68 bin 590 avro, 122 bin 415 Türk Lirası, 400 dolar ele geçirildi. Sürücü Harun B. ile Güner K, Mehmet Zeki Ş, Ali Galip Ş, Mükremin Y, Deniz Y, İbrahim Y. ve Alparslan Y. gözaltına alındı. İstanbul-Kırklareli yolu Kavaklı mevkisinde takibe alınan otomobile yönelik operasyonda, aracın kaporta ve motor aksamına gizlenmiş 12 paket halinde 6 kilogram 50 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 780 avro ve bin 800 Türk Lirası ile 4 asker kıyafeti, 4 telsiz ve kamuflaj malzemeleri ele geçirildi.Otomobilde bulunan, uyuşturucunun sahipleri olduğu öne sürülen Savaş K, Öcal K, Sinan A. ve İsmail H. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan zanlıların, elde ettikleri uyuşturucuyu Meriç Nehri üzerinden askeri kıyafetler giyerek Bulgaristan'a geçirmeyi planladıklarını söyledikleri öğrenildi. Kadıköy'de takibe alınan bir otomobilde yapılan aramada da 38 paket halinde toplam 19 kilo 750 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 900 Türk lirası ele geçirildi. Uyuşturucunun sahibi oldukları öne sürülen İran uyruklu Hamid E. ile eşi Shirin E. gözaltına alındı. Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan yabancı uyruklu Hamid E'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.