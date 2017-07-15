İstanbul ve Ankara’da uçuş yasağı

15 Temmuz'da yapılacak etkinlikler nedeniyle bugün İstanbul ve Ankara'da görerek uçuş yapan sivil uçak ve helikopterlere uçuş yasağı getirildi.

İstanbul'da bu yasak güneyde Büyükçekmece tarafından başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar olan geniş bir alanı kaplıyor. Bugün saat 15.00'te başlayan NOTAM yani havacılara bilgi notunda uçuş yasağının 16 Temmuz'da saat 03.00'e kadar geçerli olacağı bilgisi yer alıyor.

Yayınlanan NOTAM'da, ''İstanbul ve Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen devlet hava araçları, ambulans, şehit nakli, arama-kurtarma, organ nakli ile İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş kalkış yapan ve geçiş müsadesi olan sivil trafikler hariç görevli olmayan devlet hava araçlarının VFR (görerek) trafikleri ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışa müsaade edilmeyecektir'' dendi.