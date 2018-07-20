İstanbul ve Ankara'da Suruç anmasına polis müdahalesi; çok sayıda kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırının 3’üncü yıl dönümünde İstanbul Kadıköy ve Ankara Sakarya Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Ankara'daki polis müdahelesine tepki gösteren HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, bir kişinin saldırısına uğrardı. Polis, Ankar ve İstanbul'da çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. İstanbul'daki müdahalede Birgün muhabiri Zeynep Kuray da gözaltına alındı.

Ankara Sakarya Meydanı’nda, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu’nun da katıldığı 'Suruç için adalet, herkes için adalet' pankartını açan gençlik örgütlerinin basın açıklamasına polis, izin vermedi. Bunun üzerine slogan atmaya başlayan gruba, polis biber gazı ile müdahele etti. Polis, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Gazetecilerin görüntü almasına izin verilmedi

Polis, çekim yapmak isteyen ve basın kartlarını gösteren gazetecileri de iterek çekim yapmalarını engelledi. Grup, Sakarya Caddesi'ndeki müdahalenin ardından açıklama yapmak için Meşrutiyet Caddesi'ne gitti. Ancak burada da polis 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Milletvekiline saldırı

HDP’li Piroğlu’nun polisin sert müdahelesine tepki göstermesi üzerine çevrede bulunan bir kişi Piroğlu’na saldırdı. Bunun üzerine eylemciler ve saldırıda bulunan kişi arasında arbede yaşandı. Polis, saldırganı uzaklaştırırken tepki gösteren eylemcilere ise copla müdahele etti.

İstanbul'da da gözaltılar var

Bombalı saldırının üçüncü yılında 'Suruç Aileleri İnisiyatifi' de Kadıköy’de biraraya geldi. Süreyya Operası'nın önünde toplanıp oturma eylemi yapan gruba polis müdahalede bulundu. "Suruç'un hesabı sorulacak" sloganlarıyla tekrar yürüyüşe geçen gruba ikinci defa polis müdahele etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul'daki müdahalede Birgün muhabiri Zeynep Kuray da gözaltına alındı.