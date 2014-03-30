İstanbul ve Ankara'da sonuçlar ne durumda?

Türkiye seçim sonuçlarına kilitlendi. Sonuçları en çok merak edilen ve en çok çekişmenin yapılacağı beklenen Ankara ve İstanbul’dan ilk sonuçlar gelmeye başladı. 1994’ten bu yana sosyal demokratların kazanamadığı İstanbul’da bu seçimlerde CHP’nin adayı Mustafa Sarıgül ile bir sürpriz bekleniyor. İstanbul’da iki dönemdir belediye başkanlığını yürüten AKP’nin İstanbul adayı Kadir Topbaş ise bir kez daha ipi önde göğüslemek isterken, AKP seçmenleri uzun yıllar İstanbul’un belediye başkanlığını da yapmış olan Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ismine güveniyor. Ankara'da ise 4 dönemdir belediye başkanı olan AKP adayı Melih Gökçek, bir kez daha başkan olmak isterken, CHP ise 2009 yerel seçimlerinde MHP'den aday olan Mansur Yavaş'ı partisinin saflaraına katarak Ankara'ya aday gösterdi. CHP bu hamle ile sağcı kesimden de oyları almayı hedefleyerek seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı hedefliyor. MHP ise bu seçimde Ankara Belediye Başkanlığı'na Mevlüt Karakaya'yı aday gösterdi.

Toplam sandık sayısının yaklaşık yüzde 12'sinden gelen ilk sonuçlar uyarınca partilere göre oy dağılımı şöyle:

AKP: Yüzde

CHP: Yüzde

MHP: Yüzde

HDP-BDP: Yüzde

SP: Yüzde

BBP: Yüzde