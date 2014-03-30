T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul ve Ankara'da sonuçlar ne durumda?

İstanbul'da açılan ilk sandıklara göre Mustafa Sarıgül ile Kadir Topbaş arasında başa baş bir yarış var

30 Mart 2014 22:09

Türkiye seçim sonuçlarına kilitlendi. Sonuçları en çok merak edilen ve en çok çekişmenin yapılacağı beklenen Ankara ve İstanbul’dan ilk sonuçlar gelmeye başladı. 1994’ten bu yana sosyal demokratların kazanamadığı İstanbul’da bu seçimlerde CHP’nin adayı Mustafa Sarıgül ile bir sürpriz bekleniyor.  İstanbul’da iki dönemdir belediye başkanlığını yürüten AKP’nin İstanbul adayı Kadir Topbaş ise bir kez daha ipi önde göğüslemek isterken, AKP seçmenleri uzun yıllar İstanbul’un belediye başkanlığını da yapmış olan Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ismine güveniyor. Ankara'da ise 4 dönemdir belediye başkanı olan AKP adayı Melih Gökçek, bir kez daha başkan olmak isterken, CHP ise 2009 yerel seçimlerinde MHP'den aday olan Mansur Yavaş'ı partisinin saflaraına katarak Ankara'ya aday gösterdi. CHP bu hamle ile sağcı kesimden de oyları almayı hedefleyerek seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı hedefliyor. MHP ise bu seçimde Ankara Belediye Başkanlığı'na Mevlüt Karakaya'yı aday gösterdi.

 

Toplam sandık sayısının yaklaşık yüzde 12'sinden gelen ilk sonuçlar uyarınca partilere göre oy dağılımı şöyle:

AKP: Yüzde

CHP: Yüzde

MHP: Yüzde

HDP-BDP: Yüzde

SP: Yüzde

BBP: Yüzde

ETİKETLER

seçimlerankaraistanbulakpak partichpbdpspbbp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24