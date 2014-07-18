İstanbul ve Ankara'da İsrail protestosuna polis müdahalesi

İsrail'in Filistin'e yönelik kara harekatını protesto eden bir grup, İsrail'in Levent'teki Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisinde bulundu, binanın camlarını kırdı, içeriye girmeye çalıştı. Çevik kuvvet ekipleri, eylem yapan gruba biber gazıyla müdahale etti. Ankara'da da çok sayıda kişi, İsrail Büyükelçisi’nin konutunu taş yağmuruna tuttu. Konutun camları kırılırken, bahçe duvarına ise Filistin bayrağı asıldı.

İsrail'in Filistin'e yönelik kara harekatını protesto eden kalabalık, saat 01.30 sıralarında İsrail'in Levent'teki Başkonsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan grup, "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe selam", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Vur vur Hamas vur, İsrail'e vur" şeklinde slogan atıp sık sık tekbir getirdi.

Eylemciler slogan attıktan sonra Büyükdere Caddesi'ni yaklaşık 10 dakika trafiğe kapattı. Polis tarafından uyarılan kalabalık grup, caddeyi daha sonra tekrar trafiğe açtı. Bu sırada bir vatandaş da duvara sprey boya ile "Soyun kurusun katil Yahudi" yazdı. Bazı vatandaşlar ise konsolosluğun önünde ateş yaktı.

Binaya girmek istediler, polis müdahale etti

Saat 02.30'da da kalabalığın içinden bir kaç kişi İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın duvarına tırmandı; binanın camlarını kırdı. Bazı göstericiler de binanın dış kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Bunun üzerine konsolosluk çevresinde önlem alan çevik kuvvet ekipleri, kalabalığa biber gazı, tazyikli su ve boyalı mermi ile müdahalede bulundu. Müdahale sonrası göstericilerden bir kaçı, polislerin bulunduğu alana taş attı. Gerginlik bir süre sonra da sona erdi.

Polis 2'nci kez müdahale etti

Müdahalenin ardından eylemciler slogan atıp eylemlerini sürdürmeye devam etti. Kalabalık grup, bir süre sonra yeniden konsolosluk binasına yürüyüp, binanın camlarına taş atmaya başladı. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri göstericilere tekrar tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Polis ve eylemcilerin bekleyişi sürüyor.

Ankara'da İsrail Büyükelçisi'nin konutunu taş yağmuruna tuttular

Ankara’da çok sayıda vatandaş, İsrail’in Gazze’ye yaptığı askeri müdahaleyi protesto etmek için İsrail Büyükelçisi’nin konutu önünde toplandı. Öfkeli kalabalık, konutu taş yağmuruna tuttu. Konutun camları kırılırken, bahçe duvarına ise Filistin bayrağı asıldı. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise protestocu gruba müdahale etmedi.

Çankaya İlçesi protokol yolu üzerindeki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan yaklaşık bin kişi, sloganlar atarak İsrail’e lanet yağdırdı, tekbirler eşliğinde ise konutu taş yağmuruna tuttu. Atılan taşlar nedeniyle konutun camları kırıldı. Konutun çevresinde güvenlik önlemi alan çok sayıda çevik kuvvet ekibi, sadece konutun bahçesine girişe izin vermedi. Protestocu grubun konutu taşlamasına müdahale etmedi. Bir kişi ise bahçe duvarına çıkarak buraya alkışlar arasında Filistin bayrağı astı.

Bir kişi ise sabah ezanını okudu. Ezan sesi, çevik kuvvet minibüsünün hoparlörüne de yansıdı. Ardından kalabalık, konut önünde Filistinli bir gencin imamlığında sabah namazı kıldı.

Grubun konut önündeki protestosu sürüyor.

Adana

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adana Şubesi, İsrail’in Gazze’ye başlattığı kara harekatını Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosluğu önünde yapılan basın açıklamasıyla protesto etti.

Saat 03.00’te Adana’nın merkez Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi’ndeki ABD Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık, protesto gösterisinin ardından Kur'an okudu ve sabah namazı kıldı. Kalabalık bir süre ABD Konsolosluğu önünde İsrail aleyhine sloganlar attı.

AGD Adana Şube Başkanı Abdulaziz Kıranşal yaptığı açıklamada, İslam birliğinin kurulması gerektiğini söyleyip, Gazze’de yapılan katliamlara sessiz kalınmamasını gerektiğini vurguladı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylem, basın açıklamasının ardından son buldu.

İzmir

İsrail’in Gazze’ye akşam saatlerinde kara operasyonu başlatmasının ardından İzmir'de Konak Meydanı Saat Kulesi’nin önünde, gece saat 03.00 sırlarında toplanan yaklaşık 25 kişilik grup, protesto gösterisi yaptı. Grup, saldırı sonucu hayatını kaybedenler için dua okurken, Gazze’de yaşayan müslümanlara destek mesajı verdi.

Ellerinde Filistin bayrağı bulunan grup adına konuşan Tayfun Demir, Kuran-ı Kerim’den ayet okuduktan sonra açıklamasını yaptı. Demir, "İzmirli müslümanlar olarak İsrail’in Gazze’ye kara harekatı başlattığını öğrenince evimizde duramadık ve kendimizi rahat hissedemedik. Arkadaş grubumuzla buraya dua etmeye, Gazze’ye destek vermeye geldik. Kardeşlerimizi meydanlara ve sokaklara davet ediyoruz. Allah Gazze’deki Müslümanların direncini arttırsın. Allah onlara yardımcısı olsun. Allah onları zaferle muvaffak eylesin" dedi.

Protestocu grup, slogan atıp, tekbir getirdikten sonra dağıldı.