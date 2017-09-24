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İstanbul ve Ankara'da ByLock operasyonu: 19 gözaltı

Gözaltına alınanların ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürüldü

24 Eylül 2017 14:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Ankara'da operasyon düzenledi.

İstanbul’da 26 ilçede bulunan 32 adrese sabah saatlerinde baskın yapıldı. Askerliğini asteğmen olarak yapan kişiler ile sözleşmeli subay olarak geçmişte görev yaptığı öğrenilen 19 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.

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