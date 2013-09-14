İstanbul ve Ankara'da Ahmet Atakan eylemlerine polis müdahalesi

Ankara'da Mamak Tuzluçayır meydanında toplanan gruba polis müdahale etti. Tuzluçayır Meydanı'nda biraraya gelen grup Hatay'daki olaylar sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto etti. Barikat kurup ateş yakan gruba gruba polis, biber gazıyla müdahale etti.

İsmetpaşa'da müdahale

İstanbul'da ise Atakan'ın hayatını kaybetmesini protesto eden bir grup Sultangazi Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesinde saat 21.00 sıralarında eylem yapmaya başladı. Eylemciler, İsmetpaşa Caddesi'ni trafiğe kapatarak, çöp konteynırlarından kurdukları barikatı ateşe verdi. Yanan barikatı TOMA ile söndürüldü. Polis, yüzleri maskeli bir eylemci gruba biber gazıyla müdahale etti.

00:28 Bahariye Caddesi'nde polisin çekilmesiyle birlikte direnişçiler toplanmaya başladı.

23:55 Sarıgazi'de gaz bombalı saldırı sürüyor. Halk ara sokaklara çekilmiş durumda.

23:47 Kadıköy'de halk tencere-tava çalarak polise "mahallemizde sizi istemiyoruz" mesajı verdi. Bazı sokaklarda tencere-tava orkestrasına sloganlarla devam ediliyor.

23:39 Kadıköy halkı tencere tava ile sokakları inletiyor.

23:31 Kadıköy, Caferağa tencere tava sesleriyle inliyor.

23:20 Kadıköy'de gözaltına alınanlar sağlık kontrolü için hastaneye götürülüyor.

22:59 Polis attığı gaz fişeği Gazi Mahallesi'ndeki bir berber dükkanının camlarını kırdı.

22:52 Gazi Mahallesi'nde süren direniş küçük bir belgesel oluyor. Skynus televizyonu çekiyor.

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