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İstanbul ve Ankara'da askeri birliklerin taşınması tamamlandı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kent merkezlerindeki askeri birliklerin taşınmasına karar verilmişti

16 Eylül 2016 20:21

İstanbul ve Ankara'daki askeri birliklerin şehir merkezlerinin dışına taşınma işlemleri tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, askeri arazilerin kamuya açılacağını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kent merkezlerindeki askeri birliklerin taşınmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda Ankara Etimesgut'tan 62 tank ve 37 zırhlı araç Şereflikoçhisar'a, Mamak'tan da 110 paletli araç Çankırı'ya gönderildi.

İstanbul'daki tanklar da Kahramanmaraş, Gaziantep ve Sivas'a sevk edildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık artık şehir merkezlerinde tank, top olmayacağını, taşınan askeri birliklerin arazilerinin bir kısmının halkın kullanımına sunulacağını söyledi.

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