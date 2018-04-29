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BBC Türkçe

İstanbul ve Ankara merkezli 'FETÖ operasyonları': 145 gözaltı kararı

Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında TÜBİTAK, Sürat Bilişim ve Türk Telekom'un farklı kentlerdeki 105 personeli ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nin 40 çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

29 Nisan 2018 20:30

İstanbul ve Ankara'da Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında, aralarında akademisyen ve bilişimcilerin de bulunduğu 145 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Anadolu Ajansı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 'FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik olduğunu' belirttiği soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Ajans, hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılan 105 kişinin TÜBİTAK, Sürat Bilişim ve Türk Telekom'da bilgi işlem personeli olarak çalıştığını belirtti.

105 şüpheliden 52'sinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamındaysa, kapatılan Turgut Özal Üniversitesinde görev yapmış akademisyen ve personel 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin gözaltı işlemlerine sabah saatlerinde başlandığı bildiriliyor.

Pazartesi günü de 'FETÖ soruşturmaları' kapsamında Ankara'da Başbakanlık ve İstanbul'da ise Boğaziçi ile Medeniyet Üniversitelerinde operasyonlar düzenlenmişti.

Toplam 115 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, akademisyen Koray Çalışkan dahil en az 42 kişi gözaltına alınmıştı.

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