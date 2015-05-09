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İstanbul ve Ankara gümrük müdürleri görevden alındı

Yapılan yeni atamalar sonsası değişikliklerin hafta başında tamamlanması bekleniyor

09 Mayıs 2015 11:34

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Nevzat Er ile Ankara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Coşkun görevlerinden alındı.

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre Risk Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halil İbrahim Bozkuş İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne atanırken, Samsun Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Serkan Çınar da Ankara Bölge Müdürlüğü’ne atandı.

İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık Müdürü Şeref Köse de görevinden alındı, Malatya’ya atandı. Köse’nin yerine İzmir Kaçakçılık Şube Müdürü Tahir Demir getirildi.

Yapılan yeni atamalar sonsası değişikliklerin hafta başında tamamlanması bekleniyor. Görevden alınan Nevzat Er'in daha önce müfettiş olarak görev yaptığıİzmir'e dönmesi bekleniyor.

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