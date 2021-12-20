İstanbul ve Ankara'da IŞİD operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul ve Ankara’da IŞİD ve El-Kaide/Had’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yabancı uyruklu 21 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlükleri görevlilerinden oluşan Uluslararası Risk Analiz Grubu (URAG) görevlileri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle yabancı uyruklu şüphelilere yönelik çalışmalarını artırdı. Teknik çalışma ve saha analizi çalışmaları sonucu çatışma bölgelerinde oldukları yıllarda IŞİD içinde faaliyette bulundukları veya halen örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları ya da yardım ettikleri belirlenen 15 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da El-Kaide/Had IŞİD örgütlülerine yönelik çatışma bölgelerinde bulunan müzahir kişilerle irtibatlı şüphelilerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 8 ilçede 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi. (DHA)