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İstanbul Valisi'nden Tiger Woods mesajı

Golf dünyasının usta ismi Tiger Woods, iki kıtanın birleştiği yerde atış yapacak

05 Kasım 2013 08:24

Golf efsanesi Tiger Woods'un, bugün Asya'dan Avrupa'ya yapacağı tarihi vuruş nedeniyle Boğaziçi Köprüsü'ndeki trafik akışı kısmen duracak. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan, konuyla ilgili bir bilgilendirme geldi.

Uluslararası basın tarafından da takip edilecek olan Woods'un Boğaziçi Köprüsü'ndeki gösterisi nedeniyle, İstanbul trafiğinde bir süre sıkıntı yaşanacak.

Kentin valisi Hüseyin Avni Mutlu da, kısmen trafiğe kapatılacak Boğaziçi Köprüsü ile ilgili Twitter hesabından mesaj yayınladı.

 

Vali Mutlu mesajında, "Bugün Boğaziçi Köprüsü'nde yapılacak gösteri nedeniyle Asya'dan Avrupa'ya geçiş saat 14-15.00 arasında azami 1 saat tek yönlü kapatılacaktır" dedi.

Metrobüs seferlerinde kısıtlama olmadığını belirten Mutlu, "Uluslararası etkinlik nedeniyle azami 1 saatlik kapamada Asya'ya geçişte ve iki yönde metrobüs seferlerinde hiçbir kısıtlama olmayacaktır" dedi.

 

Kapanacak yollara yeni düzenleme

 

Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili değişiklik yaptı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, yeni yapılan düzenlemeyle Boğaziçi Köprüsünü takiben Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikametinde herhangi bir yol güzergahı trafiğe kapatılmayacak.

Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde;

Zincirlikuyu D-100 kuzey katılım,

Metrobüs durakları(Beşiktaş istikameti),

Barbaros Bulvarından Sait Çiftçi köprü katılım (E-5 güney katılım) güney Beşiktaş- Levent ayrımı,

FSM turnikelerden gelip 1. çevre yolu ayrımı güneyden gelip kuzeye katılım araç trafiğine kapatılacak olup, 1. köprüyü kullanacak tüm sürücüler alternatif olarak bahse konu kapatma noktalarından 2. köprü istikametine yönlendirilecektir.

 

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