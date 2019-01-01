İstanbul Valisi'nden Taksim'de inceleme ve açıklama

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Taksim Meydanı\'ndaki güvenlik önlemlerini yerinde denetleyerek burada bulunan güvenlik kuvvetlerinin yeni yılını kutladı. Yerlikaya, \"Tek bir niyetimiz var. İstanbul\'umuzda 2018 yılının son saatleri ve 2019 ilk saatleri yeni yılı huzur, sağlık, mutluluk üzere karşılamak\" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Taksim\'de yılbaşı önlemlerini denetledi. Daha sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Ali Yerlikaya, “İstanbul\'un yeni yıla güven ortamında girebilmesi için 39 bin polis görev yapıyor. 4 bin jandarmamız da görev başında, 10 ayrı noktada sahil güvenlik ekiplerimiz görev başında. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizden bin 500 zabıtamız görev başında. Hastanelerimizde tüm aciller görevleri başında. Tek bir niyetimiz var. İstanbul\'umuzda 2018 yılının son saatleri ve 2019 ilk saatleri, yeni yılı huzur, sağlık, mutluluk içinde karşılamak üzere valilik olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Mutlu yıllar diliyoruz aziz İstanbullulara. Yeni yıl bir önceki yıldan daha başarı, mutlu, kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından her zamankinden daha huzurlu bir ortam olmasını temenni ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce de, “Türkiye genelinde 255 bin 804 personel ile 81 ilde görev başındayız. Sayın bakanımız bakan yardımcılarımız, bakanlığımız üst düzey görevlileri tüm Türkiye\'ye dağılmış durumdalar. Sayın bakanımız Hakkari\'de, bizler buradayız. Vatandaşımız huzur ve güvenliğini sağlamak en büyük gayemiz. Bunun için buradayız. \" şeklinde konuştu.

Gazetecilere çikolata ikram eden Vali Yerlikaya açıklamaların ardından Taksim Meydan\'ında görevli olan güvenlik kuvvetleri ile tokalaşarak yeni yılını kutladı.

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