İstanbul Valisi'nden muhtarlara: Güvenlik için özel çaba sarf edin, günübirlik evleri takip edin!

İstanbul Valisi Vasip Şahin, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda "Güvenlik açısından özel bir önem sarf etmemiz gerekiyor" diyerek günü birlik kiralanan evleri yakınan takip etmeleri çağrısında bulundu. Şahin, muhtarlara "Nerede, hangi amaçla ev kullanılıyor. Kötü niyetli iyi niyetli bunları belki bizden daha fazla bilgiye vakıf olabilirsiniz" diye seslendi.

İstanbul’daki muhtarlarla gerçekleştirdiği 5’inci buluşmada konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, muhtarlara bir araya geldi. Vasip Şahin, muhtarlarla yapılan toplantıları önemsediklerini belirterek, muhtarlarla olabildiğince yakın ilişkin içinde olmaya gayret ettiklerini söyledi.

İstanbul’da öncelikli gündemin güvenlik olduğunu vurgulayan Vali Şahin, hem asayiş hem terör açısından güvenlikte muhtarlarla yapılan işbirliğinin önemine dikkat çekti. Şahin, “Muhtarlarımız, diğer kamu kurumlarına göre mahalleli olması ve orada uzun süreli yaşıyor olması nedeniyle, insanları tanıması ve oradaki hareketlilikleri takip etmek bakımından daha avantajlı. Dolayısıyla güvenlik açısından özel bir önem sarf etmemiz gerekiyor. Şu ana kadar teşekkür ediyoruz; güzel bir işbirliği örneği gösterdiniz. Bundan sonrası için de daha hassasiyetle devam etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

"2 bin 700 bekçi işe alındı"

Mahallelerde güvenliğin sağlanması açısından bekçi takviyesine devam ettiklerini kaydeden Vasip Şahin, bu kapsamda ilk grupta 700 ikinci grupta 2 bin olmak üzere toplam 2 bin 700 bekçinin işe alımının yapıldığını aktardı.

"İstanbul, Paris kadar güvenli"

İstanbul’un gün geçtikçe daha güvenli bir şehir haline geldiğini belirten Şahin, “Bizim hep iddiamız şu; İstanbul güvenli bir şehir. En az Londra, Paris kadar ya da Tokyo, Pekin kadar güvenli bir şehir. Bu şu demek değildir; ‘biz bütün suçları önledik, bütün suçluları yakaladık, bundan sonra hiçbir suç işlenmez’. Bu iddiada değiliz ama bunu başarılı bir şekilde minimize edebilmektir. İnşallah bunu sizlerle birlikte başaracağız” dedi.

"Günübirlik evleri yakından takip edin"

İstanbul’da bir başka dikkat edilmesi gereken konulardan birinin de günübirlik evler olduğuna dikkat çeken Vasip Şahin, muhtarlardan bu hususu yakından takip etmelerini istedi. Şahin, “Nerede, hangi amaçla ev kullanılıyor. Kötü niyetli iyi niyetli bunları belki bizden daha fazla bilgiye vakıf olabilirsiniz. O bilgileri arkadaşlarımızla paylaşırsanız bunların denetimleri çok daha sağlıklı ve verimli olur” dedi. (DHA)