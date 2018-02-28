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İstanbul Valisi'nden "kar tatili" açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kar yağışının ulaşımı ve eğitimi aksatmayacağını söyledi

28 Şubat 2018 14:39

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kendilerine gelen meteorolojik tahmin bilgilerine göre, kar yağışının ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmadığını belirterek, "Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil" dedi.

Vali Şahin, öğrencilerin kar tatili beklentisi içinde olmamalarını da söyledi.

İstanbul'daki yağışların çok etkili olmadığını vurgulayan Şahin, "Biz daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda öncelikle meteorolojik tahminleri alarak ona göre hareket tarzımızı belirliyoruz. Bize bugün itibarıyla gelen meteorolojik tahmin bilgileri, kar yağışının öyle ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağı şeklinde. Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil" dedi. 

Sosyal medyada yüz binlerce öğrencinin takip ettiği ve kendisine okulların edilip edilmeyeceği konusunda mesajların geldiğinin hatırlatılması üzerine Vali Şahin, "Burada bizim amacımız öncelikle çocuklarımızın eğitiminin aksamamasıdır. Özellikle de küçük çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamalarıdır. Tabiat şartları eğer, eğitimi ikinci plana atacak derecede zorlaşırsa ve çocuklarımızın can ve mal güvenlikleri noktasında tatil yapılmasını icap ettirecek olursa biz o kararı (tatil) da almaktan çekinmiyoruz" diye konuştu.

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