İstanbul Valisi'nden kar tatili açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 11 Şubat Salı günü kar yağışı nedeniyle tatil edilen okulların 12 Şubat'ta da kapalı olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Vali Şahin, gazetecilerin okulların yarın tatil olup olmayacağı ile ilgili sorusuna, "Biz bu tatilleri Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bilimsel tahminlere göre yapıyoruz. Beklenen hava durumuna göre yağışın öğleden sonra hafifleyeceği ve akşama doğru ise tamamen biteceği şeklinde. Dolayısıyla yarın için okulların kapatılmasını öngörmüyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan Ankara Valiliği de, 12 Şubat Perşembe günü kar yağışının eğitimi engelleyecek düzeyde olmadığını ve okulların tatil edilmeyeceğini açıkladı.