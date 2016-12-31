T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Valisi'nden elektrik kesintisi açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı

31 Aralık 2016 22:10

İstanbul Valisi Vasip Şahin, elektrik kesintilerine ilişkin yaptığı açıklamada hiçbir arızanın kalmadığını ancak elektrik iletiminin tamamlanmadığını söyledi.

Basına açıklama yapan Şahin, "Enerji nakil hatlarında yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen bir takım arızaların giderilmesi yol ve hava şartları nedeniyle uzun sürdü. Ancak şu ana kadar müdahale edilmedik hiçbir arıza kalmadı" dedi.

Şahin, "Şehir içinde de zaman zaman lokal arızalarımız oluyor. Onlara da ekiplerimiz hem Avrupa Yakası'nda hem de Anadolu Yakası'ndaki sorumlu şirket ekipleri anında müdahale ederek arızaların gidermeye çalışıyorlar. Yalnız henüz sanayi bölgelerimizde tam anlamıyla elektrik iletimi tam anlamıyla yüzde 100 sağlanamadı. Onların da sağlanması noktasında çok büyük bir gayretle çalışılıyor" açıklaması yaptı.

 

ETİKETLER

Vasip Şahinelektrik kesintisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24