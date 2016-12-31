İstanbul Valisi'nden elektrik kesintisi açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, elektrik kesintilerine ilişkin yaptığı açıklamada hiçbir arızanın kalmadığını ancak elektrik iletiminin tamamlanmadığını söyledi.

Basına açıklama yapan Şahin, "Enerji nakil hatlarında yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen bir takım arızaların giderilmesi yol ve hava şartları nedeniyle uzun sürdü. Ancak şu ana kadar müdahale edilmedik hiçbir arıza kalmadı" dedi.

Şahin, "Şehir içinde de zaman zaman lokal arızalarımız oluyor. Onlara da ekiplerimiz hem Avrupa Yakası'nda hem de Anadolu Yakası'ndaki sorumlu şirket ekipleri anında müdahale ederek arızaların gidermeye çalışıyorlar. Yalnız henüz sanayi bölgelerimizde tam anlamıyla elektrik iletimi tam anlamıyla yüzde 100 sağlanamadı. Onların da sağlanması noktasında çok büyük bir gayretle çalışılıyor" açıklaması yaptı.