İstanbul Valisi Yerlikaya: Tam kapanmada 19 bin 164 personelimiz sürekli görev başında olacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Koronavirüs’le mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda, bugün (29 Nisan) saat 19:00’da başlayacak 17 günlük tam kapanma boyunca 1783 Jandarma, 17254 Polis, 127 Sahil Güvenlik olmak üzere toplam 19 bin 164 personelin “sürekli” olarak görev başında olacağını açıkladı.

Yerlikaya, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara kesinlikle işlem yapılacaktır” dedi.

Yerlikaya’nın paylaşımı şöyle:

"6 Sahil Güvenlik unsurumuz 54 personel ile 7 gün 24 saat görevinin başında olacak"

Öte yandan Yerlikaya, tam kapanma boyunca karada olduğu gibi denizde de aralıksız denetimlere devam edeceklerini ifade etti. Yerlikaya, “6 Sahil Güvenlik unsurumuz 54 personel ile 7 gün 24 saat görevinin başında olacak” dedi.