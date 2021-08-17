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İstanbul Valisi Yerlikaya: Ocak ayından bu yana 38 bin düzensiz göçmen yakalandı

17 Ağustos 2021 17:02

İstanbul Valilisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ocak ayından itibaren çalışmalarda 38 bin 251 düzensiz göçmenin yakalanarak Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiğini kaydetti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, düzensiz göçmenlere ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ocak ayı itibariyle 38 bin 251 bin düzensiz göçmenin yakalanarak Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiğini belirtti.

Vali Yerlikaya, İstanbul genelinde dün yapılan çalışmalarda ise 159’u Afgan uyruklu olmak üzere 453 yabancı uyruklu şahsın yakalanarak, sınır dışı işlemlerinin yapılması için geri gönderme merkezine gönderildiklerini kaydetti.

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