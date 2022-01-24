İstanbul Valisi Yerlikaya: Kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacak, kamu kurum ve kuruluşlarında mesailer 15.30’da sona erecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün kentte kar yağışının akşam saatlerinde yoğunlaşacağı bilgisini duyurdu. Yerlikaya, ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailerin 15.30’da sona ereceğini açıkladı.
Yerlikaya’nın sosyal medya paylaşımı şöyle:
“Kıymetli İstanbullular. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır.
Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30’da sona erecektir.”