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İstanbul Valisi Yerlikaya ile İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu'ndan 'kademeli normalleşme' toplantısı

01 Mart 2021 15:40

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecileriyle İstanbul'daki kademeli normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecilerimizle İstanbulumuzdaki kademeli normalleşme sürecimize dair değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi.

Vali Yerlikaya toplantıya ilişkin fotoğrafları da yine sosyal medya hesabından paylaştı.

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