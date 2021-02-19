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İstanbul Valisi Yerlikaya: Doğan Cüceloğlu'nun adı Küçükçekmece'de fen lisesine verilecek

19 Şubat 2021 16:22

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun isminin Küçükçekmece'deki fen lisesine verileceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Dün ebediyete uğurladığımız bilim insanı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Hocamızın ismi Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un tensipleri ile Küçükçekmece'deki Fen Lisesi'nde yaşayacak. Kıymetli Hocamız, Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi öğrencilerine ilham kaynağı olacak''

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