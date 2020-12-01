İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'yeni mesai saati' açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanacak olan kamu kurumları için mesai düzenlemesine ilişkin açıklama geldi.
Twitter hesabından yeni mesai saatlerini paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;
2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:
10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.
Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."
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