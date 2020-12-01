İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'yeni mesai saati' açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak belirleneceğini duyurmasının ardından "İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri, 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanacak olan kamu kurumları için mesai düzenlemesine ilişkin açıklama geldi.

Twitter hesabından yeni mesai saatlerini paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: