İstanbul Valisi Yerlikaya'dan mesai saatlerine ilişkin hatırlatma

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların bir kısmının kalkacağı 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme dönemine geçileceğini, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30 ile 13.00-17.00 arasında uygulanacağını hatırlattı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanacak olan yeni mesai saatlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

1 Temmuz'dan itibaren normalleşme dönemine geçileceğini hatırlatan Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüse karşı el ele büyük mücadele verdik. Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1 Temmuz saat 05.00'ten itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri 08.30-12.30 / 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır" dedi.