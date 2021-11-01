İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İmamoğlu'nun açıklamasına yanıt: İstanbul'da 1 milyon 179 bin 751 yabancı bulunmaktadır

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla, 535 bin 25 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644 bin 726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1 milyon 179 bin 751 yabancı bulunmaktadır" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "2,5 milyon mülteci bulunmaktadır" açıklamasına cevap veren Yerlikaya, "İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Vali Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İmamoğlu'nun açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, "İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla, 535 bin 25 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644 bin 726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1 milyon 179 bin 751 yabancı bulunmaktadır" dedi. Yerlikaya, "2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 52 bin 83 yabancıya işlem yapılmış 19 bin 294 yabancı ülkesine geri gönderilmiş 26 bin 319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 2,5 milyon demişti

Almanya'ya İşgücü Göçünün 60.Yılı Etkinliklerinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Belki de en dramatik göçün tam göbeğinde bir kentte bulunmaktasınız. Şu anda 2,5 milyona yakın, İstanbul'a yerleşmiş ama sığınmacı ama mülteci ama oturma izni almış insanla karşı karşıya" demişti.